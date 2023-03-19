تكنولوجيا: سلسلة Galaxy Watch 6 القادمة من سامسونج تتضمن 4 نماذج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات مؤخراً في تسليط الأضواء على سلسلة Galaxy Watch 6 القادمة، ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة 3C على أن السلسلة القادمة تتضمن 4 نماذج.

تخطط العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية الذي يتضمن Galaxy Watch 6 وأيضاً Galaxy Watch 6 Classic.

ولقد رصدت الإصدارات الجديدة مؤخراً في قاعدة بيانات 3C والتي كشفت عن خطط سامسونج لإطلاق 4 نماذج من الساعات الجديدة.

وتتضمن ساعات سامسونج المرتقبة اثنان من ساعات Galaxy Watch 6 التي تختلف بين حجم 40مم بقدرة بطارية 300mAh ونموذج أخر بحجم 44مم وسعة بطارية 350 mAh.

كما يأتي إصدار سامسونج Galaxy Watch 6 Classic باثنان من النماذج بحجم 42 و46مم، على أن يأتي النموذج الأصغر بقدرة بطارية 330mAh، بينما يضم النموذج المميز بحجم 46 مم بطارية بقدرة 400mAh.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تستهدف التركيز بشكل خاص على ترقية البطارية لزيادة عمر الشحن في الإصدارات القادمة، وهي الميزة الأكثر أهمية لمستخدمي الساعات الذكية.

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