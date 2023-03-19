تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على تصميم القطرة المميز لسماعة Huawei FreeBuds 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت هواوي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على تصميم سماعة Freebuds 5 اللاسلكية القادمة التي تتميز بتصميم القطرة.

تستعد شركة هواوي لعقد حدث في 23 من مارس للإعلان عن عدد من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، كما تقدم العملاق الصيني خلال الحدث سماعة Freebuds 5 اللاسلكية.

ويؤكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على تصميم القطرة المميز لسماعة FreeBuds 5 اللاسلكية القادمة، والتي تختلف عن التصميم الإسطواني المميز للإصدار السابق.

أيضاً من المتوقع أن تختلف التكوينات الداخلية للسماعة مع التصميم الجديد المميز لهذا الإصدار، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هذا الإصدار بآداء أفضل مع عمر أطول للبطارية.

ولقد قدمت هواوي إصدارها السابق FreeBuds 4 بتجربة صوتية مميزة مع تصميم يدعم المستخدم بتجربة مريحة في إرتداء السماعة لفترة طويلة، ومن المتوقع أن يجلب التصميم الجديد لسماعة FreeBuds 5 آداء وتجربة صوتية مذهلة.

من جانب أخر أكدت هواوي على الطفرة التي حققتها الشركة في تصميم وتقنيات سماعة FreeBuds 5، حيث تدعم السماعة HWA/ Hi-Res في الصوتيات اللاسلكية بمعايير ذهبية لإخراج صوتيات بآداء قوي، لذا نترقب الإعلان الرسمي في مؤتمر الشركة المقرر عقده في 23 من مارس لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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