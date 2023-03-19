تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لهاتف هواوي المرتقب Huawei Enjoy 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Huawei Enjoy 60 في الحدث القادم في 23 من مارس، ولقد رصد مقطع فيديو على شبكة الإنترنت اليوم يكشف عن فتح الصندوق لهذا الإصدار.

إستعرض مقطع فيديو فتح الصندوق تصميم ومواصفات هاتف Enjoy 60 إلى جانب إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

ويوضح مقطع الفيديو أن هاتف Enjoy 60 يأتي بتصميم يتضمن اثنان من الحلقات في الجهة الخلفية للكاميرة الرئيسية، كما تتميز الحلقات بإطار باللون الذهبي، مع فلاش في الجانب الأيمن من إعدادات الكاميرة.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم هواوي هاتف Enjoy 60 بنظام HarmonyOS 3.0، كما يضم الهاتف معالج Kirin 710A ثماني الأنوية والذي يتميز بعملية تصنيع 14 نانومتر وسرعة 2.0GHz.

كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، وتدعم هواوي هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما تقدم الشاشة دقة عرض 1600 في 720 بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويتوفر Huawei Enjoy 60 بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي.

المصدر

اعلان





