تكنولوجيا: هاتف Vivo X Flip يأتي بآداء منافس لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Vivo قريباً للأسواق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Vivo X Flip، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench بآداء منافس لإصدار سامسونج Galaxy Z Flip4.

كانت شركة Vivo قد أطلقت هاتف Vivo X Fold ومن ثم قدمت X Fold Plus، ومن جديد تستعد الشركة للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدار يتميز بتصميم صدفي.

ولقد ظهر هاتف Vivo الصدفي المرتقب في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم V2256A، كما تم إختبار الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات برقاقة كوالكوم المميزة بسرعة 3.19GHz، ومن المتوقع أن تكون رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 هي الرقاقة المستخدمة في هذا الإصدار، والتي تدعم إصدار سامسونج Z Flip4.

ولقد سجل إصدار سامسونج وأيضاً إصدار Vivo المرتقب النتائج ذاتها تقريباً في إختبارات منصة Geekbench 6، كما إستطاع هاتف X Flip أن يحقق الريادة بفارق بسيط أيضاً في إختبارات الأنوية المتعددة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف “V2256A” القادم يأتي بآداء أفضل مقارنة بهاتف Z Flip4 مع الذاكرة العشوائية الأعلى بسعة 12 جيجا بايت رام.

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