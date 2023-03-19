تكنولوجيا: خدمة التوثيق المدفوعة من ميتا متاحة الآن لمستخدمي فيسبوك وانستاجرام في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق خدمة التوثيق المدفوعة من ميتا المستوحاة من تويتر في أستراليا ونيوزيلندا في البداية، وبدءًا من اليوم، أصبحت متاحة أيضًا لمستخدمي فيسبوك وانستاجرام في الولايات المتحدة.

تبلغ تكلفة الخدمة 11.99 دولارًا شهريًا إذا قمت بالتسجيل على الويب، أو 14.99 دولارًا من خلال متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة. يسمح لك الخيار الأول فقط بالحصول على علامة زرقاء لفيسبوك، في حين أن الخيار الأخير يجمع انستاجرام أيضًا.

وبصرف النظر عن العلامة، توفر لك الخدمة حماية استباقية من انتحال الهوية بالإضافة إلى الوصول المباشر إلى دعم العملاء والملصقات الحصرية و 100 نجمة شهريًا على فيسبوك لإظهار الدعم للمبدعين الآخرين.

من أجل استخدام الخدمة، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا وهناك عملية تحقق يجب أن تمر بها، والتي تتضمن الحصول على معرف به صورة. تحتاج أيضًا إلى تشغيل المصادقة ذات العاملين.

وإذا كنت تستخدم Meta Verified وتريد تغيير اسم ملفك الشخصي أو صورتك أو اسم المستخدم أو تاريخ الميلاد، فسيتعين عليك بعد ذلك متابعة عملية التحقق مرة أخرى.

لبدء استخدام Meta Verified، إذا كنت في الولايات المتحدة، فانتقل إلى الإعدادات الخاصة بك على انستاجرام أو فيسبوك ثم انقر فوق مركز الحسابات. إذا كانت خدمة التحقق المدفوعة متاحة لحسابك، فسترى عبارة “Meta Verified متاح” تحت اسمك وصورة ملفك الشخصي. انقر فوق ذلك، وأضف طريقة دفع، وانتقل إلى عملية التوثيق.

وأولئك الذين تم التحقق منهم بالفعل على المنصتين لن يضطروا إلى الدفع مقابل Meta Verified من الآن فصاعدًا، على الأقل حتى تتخلص ميتا من شارات التوثيق القديمة.

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