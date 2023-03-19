شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Starlink Roam للإنترنت الفضائي.. وما مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Starlink للإنترنت الفضائي، خدمة جديدة تعرف بـ Starlink Roam والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت الفضائي في أي مكان في العالم، وكانت الشركة قد أطلقت في شهر مايو الماضي خدمة (Starlink RV) تتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية، لكن الشركة غيرت اسم خدمة التجوال هذه من (Starlink RV) إلى (Starlink Roam) ولكنها أصبحت تتيح لهوائي Starlink الاتصال بالأقمار الصناعية في أي مكان على الأرض.

لكن في نفس الوقت فإن هذه الخدمة لا تزال تحتاج إلى الموافقة التنظيمية في بلدان مختلفة، وهي غير متوفرة في بلدان أخرى، فيما يعتمد الحصول على خدمات الإنترنت الفضائي من ستارلينك على مجموعة من المعدات التي تُعرف باسم Starlink Kit وهي عبارة عن طبق استقبال يُثبت أعلى المنزل وجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لاسلكيًا داخل المنزل ووحدة للطاقة، ومجموعة كابلات.

ويتميز طبق ستارلينك بأنه ذو توجه ذاتي ويتصل بسرعة طالما أنه يتمتع برؤية واضحة للسماء، إذ تعتمد الشركة على تقنية الليزر لنقل البيانات لذلك يجب أن يكون هناك مجال رؤية واضح بين الهوائي والسماء، وبمجرد إعداد الجهاز، يمكنك الاتصال بشبكة Starlink واستخدام تطبيق Starlink لإدارة خدمتك.

وتبلغ تكلفة الخدمة 159 دولارًا شهريًا للاستخدام الإقليمي، و200 دولار شهريًا للاستخدام العالمي، مع تكلفة أجهزة لمرة واحدة تبلغ 599 دولارًا إذا اخترت هوائيًا محمولًا، أو 2500 دولار إذا اخترت هوائيًا مخصصًا للاستخدام أثناء التنقل.