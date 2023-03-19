شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أمريكا وبريطانيا.. التفاصيل الكاملة لحظر نيوزيلندا "تيك توك" على الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيوزيلندا إنها ستحظر TikTok على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.

وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال من خلال ByteDance ، الشركة الأم الصينية لـ TikTok، وتم التأكيد على عمق هذه المخاوف هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة بايدن مالكي TikTok الصينيين بالتخلي عن حصصهم أو قد يواجه التطبيق حظرًا أمريكيًا.

وفي نيوزيلندا، سيتم حظر TikTok على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان بحلول نهاية مارس، وقال الرئيس التنفيذي للهيئة البرلمانية رافائيل جونزاليس مونتيرو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن القرار اتخذ بعد مشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.

وقال "بناءً على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية النيوزيلندية الحالية"، وأضاف أنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم، ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز، في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى، وقال هيبكنز: "تتبع الإدارات والوكالات نصيحة (مكتب أمن الاتصالات الحكومية) فيما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ... ليس لدينا غطاء شامل عبر نهج القطاع العام".

وقالت كل من قوات الدفاع النيوزيلندية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الجمعة إنهما نفذا بالفعل حظرًا على TikTok على أجهزة العمل، وقال متحدث باسم قوات الدفاع النيوزيلندية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن هذه الخطوة "نهج احترازي لحماية سلامة وأمن" الأفراد.

ويوم الخميس ، حظرت بريطانيا التطبيق على الهواتف الحكومية بأثر فوري. أمام الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية شهر مارس لحذف التطبيق من الأجهزة الرسمية، وقالت TikTok إنها تعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى "مفاهيم خاطئة أساسية" ومدفوعة بالجغرافيا السياسية الأوسع، مضيفة أنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمنية صارمة للبيانات وترفض مزاعم التجسس.

وردا على سؤال حول حظر TikTok من بريطانيا ونيوزيلندا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين خلال إحاطة إخبارية دورية يوم الجمعة إنه يتعين على البلدين "التوقف عن الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدامه، وتقديم عرض عادل. وبيئة غير تمييزية للشركات من جميع البلدان ".