شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3000 تصميم لصواريخ SpaceX سرقها متسللون ويهددون ببيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزعم عصابة لبرامج الفدية، أنها سرقت 3000 تصميم من فريق صاروخ SpaceX التابع لشركة إيلون ماسك وتهدد ببيعها للمنافسين، حيث استدعت مجموعة LockBit الملياردير Musk في وقت سابق من هذا الأسبوع وحذرت من بيع الرسومات المعتمدة في المزاد العلني في تسرب كبير للبيانات في 20 مارس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت LockBit في منشور على الويب المظلم، "أود أن أقول إننا كنا محظوظين إذا كان مقاولو SpaceX أكثر ثرثرة.. لكنني أعتقد أن هذه المادة ستجد مشتريها في أسرع وقت ممكن".

وأضافت المجموعة، "Elon Musk سنساعدك في بيع رسوماتك إلى الشركات المصنعة الأخرى، بناء السفينة بشكل أسرع والطيران بعيدًا، والآن حول الأرقام: حوالي 3000 رسم مصدق عليها من قبل مهندسي SpaceX.. سنطلق المزاد في غضون أسبوع، سيتم نشر جميع البيانات المتاحة!".

يظهر العد التنازلي المباشر على الصفحة، مع أربعة أيام فقط لدفع المبلغ غير المعلن من جانب SpaceX لمجموعة برامج الفدية.

يوجد أسفل المنشور أيضًا ثلاث مستندات "سرية" يُزعم أنها سربت من شركة Maximum Industries، والتي يُعتقد أنها إحدى مقاولي SpaceX.

وشمل ذلك تصميم محرك فراغ، واتفاقية عدم إفشاء بين SpaceX وMaximum Industries، ومجموعات لـ Starship.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن LockBit ظهرت لأول مرة في بداية عام 2020 وحققت منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 100 مليون دولار من ضحايا الفدية في جميع أنحاء العالم.

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بالتحقيق في المجموعة منذ مارس 2020، ويعتقد أنه كان هناك ما يصل إلى 1000 ضحية عالمية.