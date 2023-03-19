تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن سلسلة Xiaomi Pad 6 في حدث Xiaomi 13 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمر قريباً للإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi 13 Ultra، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن شاومي تخطط للكشف عن سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6 خلال الحدث.

تقدم شركة شاومي خلال الفترة القادمة جيل جديد من الأجهزة اللوحية المميزة، حيث تضم السلسلة المرتقبة الإصدار الرئيسي Xiaomi Pad 6 مع Xiaomi Pad 6 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن سلسلة Xiaomi Pad 6 القادمة تتميز بتصميم معدني، مع حواف نحيفة بتصميم دائري في الزوايا يحاكي سلسلة Pad 5.

كما تشير التسريبات إلى أن الأجهزة اللوحية تأتي بشاشات LCD بدقة 2560 في 1600 بيكسل، على أن تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

بينما تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي تدعم جهاز Pad 6 Pro بشاشة OLED لتعزيز دقة الألوان والتباين، أيضاً قد يأتي Pad 6 برقاقة Snapdragon 870 أو Snapdragon 888، بينما يدعم إصدار Pro رقاقة Snapdragon 8 Gen1.

أيضاً من المتوقع أن تأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن سلسلة Xiaomi Pad 6 تنطلق بشكل رسمي في النصف الأول من 2023.

بينما أشارت تسريبات جديدة جاءت من Xiaomiui إلى أن شاومي تقدم السلسلة الجديدة في الحدث المقرر عقده للإعلان عن Xiaomi 13 Ultra.

من جانب أخر تضم الأجهزة كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة تتضمن مستشعر رئيسي مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن الأجهزة مكبرات صوتية بتقنية Harman Kardon.

أيضاً تأتي الأجهزة بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للأجهزة، كما تدعم الأجهزة الإتصال بشبكات Wi-Fi، البلوتوث، GPS، وتضم منفذ USB C.

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