تكنولوجيا: Xiaomi و Realme يؤكدان هواتف SD 7+ Gen 2 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم عن مجموعة شرائح Snapdragon 7+ Gen 2 لهواتف الفئة المتوسطة، والآن أكدت كل من Xiaomi و Realme عن هواتفهما الأولى التي ستستخدم أحدث معالج لكوالكوم.

أكدت صفحات Weibo الرسمية لكلتا العلامتين التجاريتين أن أجهزتهما القادمة ستكون Redmi Note 12 Turbo و Realme GT Neo5 SE.

علاوةً على ذلك، كشف المسرب الشهير Yogesh Brar أنه من المقرر إطلاق Poco F5 أيضًا باستخدام شريحة SD7+ Gen2 قريبًا.

حددت شاومي موعد إطلاق سلسلة Redmi Note 12 في 23 مارس حيث قد نرى إصدار Redmi Note 12 Turbo الجديد المدعوم من Snapdragon 7+ Gen 2.

يشاع أن الهاتف سيأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن 67 واط.

من المتوقع أن يتم إطلاق Realme GT Neo5 SE مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر 2 ميجابكسل.

سيتم إطلاق الهاتف مع ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت ونظام Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

بناءً على الشائعات، من المفترض أن يتم إطلاق GT Neo 5 SE في وقت ما في شهر أبريل.

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