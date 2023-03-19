تكنولوجيا: شركة Oppo تقوم بإصدار عينات Find X6 Pro لأول مرة لتأكيد فتحات الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصل هاتف Oppo Find X6 Pro الأسبوع المقبل، والآن شاركت الشركة المصنعة للهاتف بعض عينات الكاميرا، مؤكدة شراكتها مع شركة التصوير السويدية Hasselblad والكشف عن بعض التفاصيل حول كاميراتها.

كشفت الصور الثلاثية عن تفاصيل لا تصدق في وضوح الصورة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الصغيرة عن الكاميرا. ستحتوي الكاميرا الأساسية على عدسة مقاس 23 مم بفتحة f/1.8؛ يقرأ EXIF في لقطة النسر الطول البؤري 144 مم، ولكن يمكن أن يشمل ذلك تقريب رقمي. وهو يؤكد وجود فتحة f/2.6 ساطعة للغاية على العدسة المقربة.

تم التقاط الصورة الثالثة بزوم بصري طويل، على الرغم من أننا نعتقد أن f/4.5 هو نوع من الخطأ لأن العدسة المقربة من الواضح أنها f/2.6. يمكن أن يكون EXIF تم ملؤه بشكل خاطئ أو مجرد خطأ مطبعي.

كشفت الشائعات منذ عدة أسابيع أن هاتف Oppo Find X6 الذي يعمل بتقنية Dimensity 9200 سيحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، جميعها مزودة بمستشعر Sony IMX890 من الخلف. ويجب أن يجلب إصدار Pro معالج Snapdragon 8 Gen 2 ومستشعر Sony IMX989 مقاس 1 بوصة للعدسة الرئيسية.

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