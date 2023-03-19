تكنولوجيا: سامسونج تقدم ملحقات Camera Grip و Slim Tripod المعيارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز مجموعة Galaxy S23 من سامسونج ببعض أجهزة الكاميرا الرائعة، والآن تقدم سامسونج للمستخدمين اثنين من الملحقات للاستفادة من الكاميرات الخاصة بهم.

فتعتبر كل من Camera Gripو Slim Tripod من الملحقات المعيارية المتوافقة مع Samsung Gadget Cover. إذ توفر حافظة السيليكون الشفافة النحيفة نقطة ربط خاصة على الظهر تتيح لك تبديل الملحقات المختلفة.

يوفر ملحق Camera Grip الجديد زر مصراع Bluetooth قابل للفصل ومنطقة قبضة للحصول على تجربة التقاط صور تقليدية. يحتوي الملحق أيضًا على حامل ثلاثي مخفي داخل الحامل ويدور حتى تتمكن من دعم الهاتف بطرق مختلفة.

يأتي ملحق Camera Grip بلون أبيض واحد وهو مدرج بالفعل على موقع سامسونج في المملكة المتحدة ولكن بدون تفاصيل التسعير.

ومن ناحية أخرى، يتيح حامل Slim Tripod دعم جهاز Galaxy S23 الخاص بك على أقدامه المعدنية الثلاثة. يمكنك أيضًا استخدامه كملحق قبضة مدونة فيديو مع تسطيح القدمين وتمديدها.

يأتي الحامل النحيف ثلاثي القوائم بلون فضي واحد وهو مدرج مقابل 34 جنيهًا إسترلينيًا على موقع الويب الرسمي لشركة سامسونج في المملكة المتحدة.

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