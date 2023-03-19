شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطء شحن الهاتف الذكى.. 5 حيل بسيطة يمكنك تجربتها لشحن هاتفك الذكي بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شحن هاتفك الذكي جزءًا أساسيًا من استمرار تشغيله ومع ذلك، قد يكون الأمر محبطًا عندما يتم شحن هاتفك الذكي ببطء، وتحتاج إلى استخدامه على الفور.

فيما يلي خمس نصائح لمساعدتك على شحن هاتفك الذكي بشكل أسرع.

استخدم شاحنًا متوافقًا أو شاحنًا عاديًا

إذا كان شحن هاتفك الذكي بطيئًا، فاستخدم الشاحن المتوفر في العلبة. او يمكنك شراء الشاحن المتوافق مع العلبة. إذا كان هاتفك الذكي يدعم الشحن السريع ، يُنصح باستخدام الشاحن السريع المرفق مع الهاتف الذكي.

استخدم كابل شحن ومحول عالي الجودة

قد لا يكون كابل الشحن والمحول المرفق بهاتفك الذكي هو الأفضل للشحن. قد لا توفر طاقة كافية لشحن هاتفك الذكي بسرعة، لذلك استثمر في كابلات ومحولات شحن عالية الجودة لتوفير الطاقة المطلوبة لشحن هاتفك الذكي بسرعة.

تجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن

عند استخدام هاتفك الذكي أثناء الشحن، فإنه يستخدم طاقة أكثر مما يتلقاه من الشاحن. نتيجة لذلك ، يتم شحن الهاتف الذكي ببطء. لذلك تجنب استخدام الهاتف الذكي عند الشحن، وستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في سرعة الشحن.

استخدم مقبس الحائط بدلاً من منافذ USB

عندما تقوم بشحن هاتفك الذكي باستخدام منفذ USB على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول ، فإنه يتم شحنه بشكل أبطأ بكثير مما لو كان متصلاً بمقبس الحائط. لذلك ، عندما تريد شحن هاتفك الذكي بسرعة ، قم بتوصيله بمقبس الحائط باستخدام المحول المناسب.

قم بإزالة غطاء الهاتف الذكي

إذا كان هاتفك الذكي في حقيبة واقية، فقد يولد حرارة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشحن. لذلك ، قم بإزالة غطاء الهاتف الذكي لمساعدة الهاتف الذكي على البرودة، وستتم تسريع عملية الشحن.

يمكن لشحن هاتفك الذكي بسرعة أن يوفر لك الوقت ويضمن أن هاتفك الذكي متاح دائمًا عندما تحتاج إليه. باستخدام الكابلات والمحولات عالية الجودة ، وإزالة غلاف الهاتف الذكي ، وتجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن، وتمكين وضع الطائرة، واستخدام مقبس الحائط ، يمكنك تسريع عملية الشحن والحفاظ على تشغيل هاتفك الذكي.