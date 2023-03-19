شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حد كلمات ChatGPT وكيفية الالتفاف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معجبو ChatGPT يعشقون روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي لعدة أغراض، بما في ذلك قدرته على إنشاء مقالات مفصلة في غضون ثوانٍ، ومع ذلك فإن أحد قيودها غير المعروفة هو أن هناك حدًا للكلمات والحروف يتم تعيينه على مقدار المحتوى الذي يمكن أن ينتجه لكل استعلام.

ناقش أعضاء Reddit وغيرهم من المتحمسين للذكاء الاصطناعي هذا الأمر لعدة أشهر، ولحسن الحظ هناك حلول سهلة لهذا القيد عن طريق المطالبات التي يمكنك استخدامها.

ما هو حد كلمات ChatGPT؟

شركة OpenAI، الشركة الأم لـ ChatGPT. قم بتعيين حد الكلمات والحروف كجزء من التطوير المستمر لروبوت الدردشة AI ، والذي لا يزال في مرحلة معاينة البحث. تتضمن بعض المشكلات المتعلقة بـ ChatGPT تقاربها تجاه "التحيزات الاجتماعية والهلوسة والمطالبات العدائية" ، بالإضافة إلى إنتاج محتوى غير دقيق عندما تكون خوارزمية الذكاء الاصطناعي غارقة أو في حيرة من أمر معالجة المعلومات.

وبالمثل، قد يتوقف ChatGPT ببساطة عن إنتاج المحتوى عندما يكون الطلب معقدًا للغاية بحيث يتعذر على الذكاء الاصطناعي التعامل معه. يحدث هذا في حوالي 500 كلمة أو 4000 حرف. إذا قمت بتقديم طلب إلى chatbot لعدد محدد من الكلمات يزيد عن 500 كلمة ، فقد تجد أنه يقطع الوسط في مكان ما بعد 500 كلمة.

كيفية تجاوز حد كلمات ChatGPT

لمعالجة هذه المشكلة يمكنك استخدام مطالبات بسيطة مثل المتابعة أو المتابعة أو المتابعة.

إعداد موجهك مع وضع حد للكلمات في الاعتبار.

يمكنك كتابة أول 500 كلمة من مقال من 1000 كلمة على XYZ حتى يعرف ChatGPT التوقف عند نقطة معينة، بعد ذلك يمكنك الإدخال أو المتابعة أو مطالبة مماثلة.

ما الذي تفعله OpenAI لتحديث ChatGPT

تعتمد العديد من قيود الكلمات والحروف في ChatGPT على نموذج لغة GPT-3.5. تم تقديم ChatGPT للجمهور في نوفمبر 2022 استنادًا إلى GPT-3.5. ومع ذلك ، أعلنت OpenAI مؤخرًا عن أحدث نموذج لغوي لها ، GPT-4 ، والذي يأتي مع دعم كلمات متزايد، من بين ميزات أخرى.

تدعي OpenAI أن GPT-4 يمكنها معالجة ما يصل إلى 25000 كلمة من النص بدقة أكبر وسياق وإبداع.

GPT-4 متاح حاليًا لمستخدمي ChatGPT Plus والمطورين من خلال API. يستمر الإصدار المجاني من ChatGPT في العمل على نموذج لغة GPT-3.5. لا توجد حاليًا أي معلومات حول ما إذا كان سيتم التحديث إلى GPT-4 أم لا.

تعاونت OpenAI أيضًا مع العديد من الشركات والمؤسسات وحتى الحكومات في GPT-4.

أكدت مايكروسوفت أيضًا أن بحث Bing الجديد الذي يتميز ببرنامج دردشة AI يعتمد على GPT-4.

ظهر محرك البحث المحدث لأول مرة في فبراير.

ومع ذلك فإن Bing Chat لها مشكلاتها الخاصة ، مما يمنح المستخدمين مثل هذه الاستجابات غير المختلطة التي تضع ما حدودها اليومية الخاصة بها على مقدار ما يمكن أن يعالجه chatbot.

بدأت العلامة التجارية في زيادة دعم المحادثة مرة أخرى ، والذي يصل الآن إلى 150 دورة يوميًا.