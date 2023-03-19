شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تسجيل ومشاركة الملاحظات الصوتية فى حالة واتساب على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة واتساب المملوكة للوسائط، ميزة جديدة لمستخدمي آيفون، حيث قدمت الشركة القدرة على تحميل الملاحظات الصوتية في WhatsApp Status.

مع هذا التحديث الجديد سيتمكن مستخدمو واتساب على iOS من تسجيل حالة صوتية على التطبيق.

ستمكّن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة ملاحظة صوتية كتحديث للحالة.

لا يمكن مشاركة هذه الملاحظات الصوتية إلا مع جمهور معين تم تكوينه ضمن إعدادات خصوصية المستخدم.

سيتم أيضًا تشفير الملاحظات الصوتية المشتركة كتحديثات الحالة من طرف إلى طرف.

سيضمن هذا أن جهات الاتصال التي يختارها المستخدمون ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بهم فقط هي التي ستتمكن من الوصول إليها.

تمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو، ستختفي الملاحظات الصوتية المشتركة عبر الحالة أيضًا بعد 24 ساعة.

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتسجيل ومشاركة الملاحظة الصوتية في الحالة

خطوات

افتح تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك

انتقل إلى علامة التبويب "الحالة" الموجودة في الجزء السفلي من شاشتك

اضغط على الزر العائم مع وضع رمز القلم الرصاص في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك

اضغط على أيقونة الميكروفون وابدأ في تسجيل الملاحظة الصوتية. يُسمح لك بتسجيل الملاحظات الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية

سيتعين عليك تحرير رمز الميكروفون عند الانتهاء من تسجيل الملاحظة الصوتية

يمكنك الاستماع إلى التسجيل الخاص بك ومراجعته، ثم النقر أخيرًا على أيقونة الإرسال لمشاركة التسجيل الخاص بك كتحديث للحالة.

في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن أن واتساب قد يقدم قريبًا ميزة حالة التقرير لمستخدمي iOS.

تتوفر هذه الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من iOS، وتمنح المستخدمين القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة على iOS.