شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح للمستخدمين بمشاركة ردود Bing على فيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تخفيف القيود وإضافة المزيد من الميزات إلى Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي لبعض الوقت الآن، ففي الآونة الأخيرة، قامت الشركة بزيادة عدد جلسات الدردشة إلى 15 وإجمالي عدد المحادثات إلى 150، وقد أضافت الآن زر "مشاركة" الذي سيسمح للمستخدمين بمشاركة ردود الدردشة التي تم إنشاؤها بواسطة Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في منشور مدونة يسرد أيضًا ميزات أخرى تعمل عليها مايكروسوفت: "لقد أضفنا القدرة على مشاركة استجابات دردشة Bing مع الآخرين في فيس بوك أو تويتر أو Pinterest أو البريد الإلكتروني أو باستخدام ارتباط دائم"، وتتضمن هذه الميزات إضافة Bing Chat و Compose إلى الشريط الجانبي لـ Edge ، وتحسين فهم السياق ، وتضمين المجموعة في محادثات Skype مع Bing.

ويشار إلى أن بعض هذه الميزات تمت مشاركتها سابقًا بواسطة يوسف مهدي ، نائب رئيس الشركة ومسؤول التسويق للمستهلكين في مايكروسوفت، وهي تغريدة بالإضافة إلى مقبض Bing على تويتر.

دردشة Bing والكتابة في الشريط الجانبي Edge

وسيرى المستخدمون لمتصفح Edge الذى يحمل نسخة 111.0.1661.41 رمز Bing الجديد في الشريط الجانبي الذي يتضمن ميزة الدردشة والكتابة، وقالت الشركة أن الميزة ستساعد المستخدمين على كتابة المسودات بسرعة، وعلى سبيل المثال ، إذا أراد المستخدمون تحديث معلومات "حول" الخاصة بهم على LinkedIn ، فيمكنهم النقر فوق زر دردشة Bing وإدخال أمر بلغة طبيعية.

وسيقوم Bing chatbot بسرعة بتكوين ملخص يمكن بعد ذلك نسخه ولصقه في مربع النص "حول"، والأهم من ذلك، ستظهر هذه التجارب فقط للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى معاينة Bing الجديدة.

اختبار استجابات أسرع

وفي الشهر الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن ثلاثة أوضاع جديدة: إبداعية ودقيقة ومتوازنة، ويهدف الوضع الإبداعي إلى جعل الاستجابات أكثر "أصلية وخيالية"، ويحسن الوضع الدقيق تلك الدقة والملاءمة ، ويؤدي الوضع المتوازن إلى تحقيق التوازن بين الدقة والإبداع.

كذلك فإن مايكروسوفت تختبر تحسينًا على الوضع "المتوازن" من أجل "تحسين الأداء بشكل ملحوظ" للحصول على استجابات أقصر وأسرع. " تظل أوضاع الدقة والإبداع دون تغيير.

تحسين فهم السياق

أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها قامت بتحسين قدرة Bing على استيعاب كميات كبيرة من السياق في محادثات نغمة Creative. تسمح نافذة السياق الموسعة هذه بتأريض أفضل - وهو نهج يعمل على تحسين جودة المطالبة التي يقدمها المستخدم.

مجموعة في محادثات Skype مع Bing

في الشهر الماضي، أعلنت مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين الدردشة مع Bing في Skype. في آخر تحديث ، تفتح الشركة معاينة Bing في Skype مع أصدقائهم. "ما عليك سوى الانضمام إلى دردشة جماعية حيث تمت الموافقة على شخص واحد على الأقل ، وإضافة Bing كمشارك ، ويمكن للجميع التحدث معها بغض النظر عن حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم. للدردشة مع Bing ، ما عليك سوى إضافةBing في بداية رسالتك "، بحسب ما قالته الشركة في مدونة.