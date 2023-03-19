شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار Firefly Aerospace لمهمة إلى الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت ناسا Firefly Aerospace لإنزال حمولات على القمر وإرسال أخرى إلى المدار لتوفير الاتصالات مع الجانب البعيد من القمر، فستستخدم المهمة مركبة الهبوط الروبوتية Blue Ghost التابعة لشركة Firefly Aerospace ومقرها تكساس لتوصيل حمولتين بأمان.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، سيرسل الإطلاق أولاً القمر الصناعي Lunar Pathfinder للاتصالات والملاحة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى مدار بيضاوي الشكل حول القمر لترحيل الإشارات بين الأرض والحمولات على السطح.

كما أن الحمولات المخصصة للسطح هي تجربة Lunar Surface Electromagnetics، وهي مصممة لفهم بيئة راديو القمر والنظر إلى العصور المظلمة الكونية غير المرصودة ومحطة المستخدم (UT)، والتي ستوفر دعم الاتصالات لـ LuSEE-Night.

أعلنت وكالة ناسا مؤخرا، أنها منحت عقدًا بقيمة 112 مليون دولار لشركة Firefly كجزء من برنامج خدمات الحمولة التجارية على سطح القمر (CLPS)، فإن المبادرة جزء من برنامج Artemis الأكبر للوكالة.

قال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في مقر ناسا، "تواصل وكالة ناسا البحث عن طرق لمعرفة المزيد عن كوننا"، مضيفا "الذهاب إلى الجانب البعيد من القمر سيساعد العلماء على فهم بعض العمليات الفيزيائية الأساسية التي حدثت أثناء التطور المبكر للكون."

وقال بيل ويبر، الرئيس التنفيذي لشركة Firefly Aerospace، في بيان مختلف: "ستطلق هذه المهمة لأول مرة مركبة الفضاء Blue Ghost الفريدة من مرحلتين من Firefly، والتي تقدم لناسا والعملاء الآخرين خيارات نشر متعددة بينما نقوم بشكل جماعي ببناء البنية التحتية لعمليات القمر الجارية واستكشاف الكواكب".

وتعد المنحة هي ثاني عقد CLPS لشركة Firefly، وفي عام 2021، تم اختيار الشركة لوضع 10 حمولات على الجانب القريب من القمر.