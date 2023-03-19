تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy Watch6 القادمة بقدرة أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الكوري لدعم سلسلة Galaxy Watch6 بسعة أكبر للبطارية.

تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا العام لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الحدث في شهر أغسطس.

وتقدم أحدث التسريبات بعض التفاصيل المتوقعة في مواصفات Galaxy Watch6، حيث تنطلق ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 باثنان من الأحجام.

ولقد أُعتمدت الساعات الذكية في عدد من الجهات في الصين، والتي كشفت عن سعة البطارية في الإصدارات المرتقبة.

ومن المقرر أن تضم إصدارات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic المميزة بحجم 40مم سعة بطارية 300 mAh.

بينما تقدم سامسونج ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic المميزة بحجم 46مم بقدرة بطارية 425 mAh.

وتؤكد هذه التفاصيل على التحسينات في قدرة البطارية عن إصدارات الشركة السابقة، حيث قدمت سامسونج ساعة Galaxy Watch5 بقدرة بطارية 284 mAh للإصدار المميز بحجم 40مم، وقدرة 410 mAh للإصدار المميز بحجم 44مم.

يذكر أن سامسونج تعمل أيضاً على إصدار Galaxy Watch6 Pro من السلسلة القادمة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن قدرة البطارية في هذا الإصدار، بينما أشارت تسريبات سابقة إلى أن العملاق الكوري تعود بالتصميم المميز بالإطار القابل للتدوير في ساعة Pro القادمة.

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