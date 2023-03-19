تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن رقاقة Snapdragon 7+ Gen 2 بتحسينات في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كولكوم مؤخراً عن إصدارها الجديد من الرقاقات المتوسطة Snapdragon 7+ Gen 2 التي تنطلق بتحسينات في الآداء وكفاءة إستهلاك الطاقة، وتدعم في الجيل الأول من الهواتف الذكية هذا الشهر.

تتميز رقاقة Snapdragon 7+ Gen 2 بنواة Kryo رئيسية التي تقدم سرعة 2.91GHz، بينما تنقسم وحدة المعالجة إلى 1+3+4 من الأنوية، وتأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 50% مقارنة بإصدار الشركة السابق SD7 Gen 1.

كما تدعم كوالكوم هذا الإصدار بكرت شاشة Adreno والذي يجلب تحسينات في الآداء مرتين أفضل مقارنة بالإصدار السابق، مع تعزيز في الكفاءة.

وتقدم كوالكوم الرقاقة بمميزات للألعاب حيث تدعم معدل تظليل متغير تلقائي لتشغيل الألعاب بأعلى دقة، وخفض معدل التظليل للمحتوى في الخلفية لخفض إستهلاك الطاقة.

أيضاً تدعم كوالكوم هذا الإصدار بتحسينات في ISP الذي يقدم معالجة ثلاثية 18بت، ويعمل على تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة بدعم ضغط 30 إطار في واحد.

ويدعم المعالج مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، وتقنية HDR في الفيديو، مع دعم التعريض الثلاثي في اثنان من الكاميرات بتزامن دقيق.

كما تقدم كوالكوم ترقية في تقنية الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار بفضل محرك جديد لتقنية الذكاء الإصطناعي الذي يقدم تحسينات مضاعفة في الآداء، أو بنسبة 40% لكل واط.

ويضم معالج Snapdragon 7+ Gen 2 شريحة مودم Snapdragon X62 5G في نظام RF بسرعة 4.4 جيجابت في الثانية، ويمكن للهواتف التي تتضمن هذا المعالج أن تعمل بشرائح 4G و5G في نفس الوقت.

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