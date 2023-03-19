شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دونالد ترامب يعود لموقع يوتيوب بعد حظره فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل YouTube، حيث أعادت جوجل الحساب بينما يستعد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تم حظر حساب يوتيوب للرئيس الأمريكي السابق بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول هيل في يناير 2021، ويدير ترامب حملته الثالثة للبيت الأبيض.

ونشر ترامب على فيس بوك، بعد أسابيع من إعادة تنشيط حسابه الشخصي "لقد عدت!"، وقد نشر نفس المقطع على موقع يوتيوب، كما شارك ترامب مقطع فيديو قديمًا قال فيه: "آسف لجعلك تنتظر، عمل معقد. "





بيان يوتيوب بشأن عودة ترامب

قال موقع يوتيوب في تغريدة :"ستستمر هذه القناة في الخضوع لسياساتنا ، تمامًا مثل أي قناة أخرى على YouTube"، ويضم حساب ترامب المعاد 2.64 مليون مشترك وأكثر من أربعة آلاف مقطع فيديو، وفي عام 2020 ، أفادت التقارير أن حملة ترامب الرئاسية الأمريكية أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على الإعلانات الرقمية على موقع يوتيوب.





عودة دونالد ترامب على Facebook وInstagram وTwitter

في وقت سابق من هذا العام ، قال ميتا، أحد الوالدين على فيسبوك ، إنه سيعيد الحساب الشخصي لترامب ، وينهي التعليق الذي فرضه في أعقاب انتفاضة 6 يناير، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي. وأكدت الشركة أنه تمت استعادة وصوله إلى Facebook وInstagram في 9 فبراير.

وكان Facebook أداة دعاية ومصدرًا مهمًا لإيرادات جمع الأموال لكل من حملتي ترامب السابقتين، وفي نوفمبر من العام الماضي، أعاد إيلون ماسك حساب ترامب على تويتر، لكنه لم يستخدمه بعد، ويستخدم ترامب الآن Truth Social، تطبيقه الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي.