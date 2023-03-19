تكنولوجيا: لينوفو تؤكد موعد الإعلان الرسمي عن جهاز Lenovo Legion Y900

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لعقد حدث في السوق الصيني في 21 من مارس لإطلاق جهاز Lenovo Legion Y900 اللوحي.

قدمت شركة لينوفو جهاز Lenovo Tab Extreme للأسواق العالمية خلال فعاليات CES 2023، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هذا الإصدار في السوق الصيني بعنوان “Lenovo Legion Y900”.

ويتميز جهاز Lenovo Legion Y700 برقاقة MediaTek Dimensity 9000، وشاشة OLED، كما يأتي الجهاز بقدرة بطارية 12300 mAh.

ولقد شاركت لينوفو إعلان تشويقي اليوم على منصة Weibo لتؤكد على موعد الحدث في 21 من مارس، كما كشف الإعلان التشويقي عن صورة رسمية لجهاز Legion Y900.

ويتميز Lenovo Legion Y900 بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش، ودقة عرض 3000 في 1876 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتقنية Dolby Vision، وأيضاً HDR10+.

أيضاً ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً مع البطارية المميزة بقدرة 12300mAh تدعم لينوفو هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

ويضم Legion Y900 كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر RGB، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بتركيز ثابت.

أيضاً يتميز الجهاز بعدد 8 من مكبرات JBL الصوتية، بتقنية Dolby Atmos، ويتميز بأبعاد 327.8 في 210.8 في 5.85مم، ووزن 740 جرام.

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