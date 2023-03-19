تكنولوجيا: شركة OpenAI تصدر GPT-4 بميزة إدراك النصوص والصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت OpenAI اليوم GPT-4 الذي يأتي بميزة إدراك النصوص والصور مع تحسينات في الآداء عن الإصدار السابق.

بدأت الشركات في إتخاذ خطوات سريعة نحو تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي لتحقيق أقصى إستفادة من هذه التقنية، ولقد أعلنت جوجل مؤخراً عن Workspace AI، كما تستعد Microsoft لعقد حدث “Future of Work” يوم الخميس.

وقبل إنطلاق مؤتمر مايكروسوفت أعلنت OpenAI اليوم عن أحدث إصدارات الشركة GPT-4، والذي يأتي بعد الجيل الحالي GPT-3.5 المستخدم في دعم روبوت ChatGPT الذي يدعم قراءة النصوص والرد عليها فقط، بينما يأتي GPT-4 الذي يدعم إدراك النصوص وإدخالات الصور أيضاً.

ويؤكد فريق العمل في OpenAI على أن الإصدار الجديد GPT-4 يأتي بقدرات أعلى من الإنسان في المعايير المهنية بشكل خاص، إلا أنه يأتي بقدرات أقل من البشر في العالم الحقيقي.

كما تشير التقارير إلى أن شركة OpenAI قد أعادت التأكيد على شراكتها مع Microsoft من جديد لتطوير قدرات GPT بآداء أفضل لمعالجة الملاحظات التي رصدت مؤخراً.

يذكر أن الإصدار الجديد GPT-4 سجل نسبة أعلى من 10% في إختبارات المحاكاة مثل Uniform Bar و LSAT و GRE واختبارات AP المختلفة، وهي نسبة أعلى من إصدار GPT-3.5 السابق الذي سجل نسبة أقل من 10%.

أيضاً تفوق GPT-4 مع نماذج اللغات المختلفة في عدد من الإختبارات المعيارية، كما أكدت OpenAI على أن الإصدار الجديد سيكون متاح في ChatGPT وأيضاً API، ويمكن لمشتركي ChatGPT Plus إختبار مميزات الإصدار الجديد.

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