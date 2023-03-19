تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo X Flip القابل للطي في قاعدة بيانات GeekBench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo قريباً لإطلاق هاتف Vivo X Flip القابل للطي، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة GeekBench إستعداداً للإعلان المرتقب.

تتنافس العديد من الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي في الأسواق الآن، حيث قدمت Oppo هاتف OPPO Find N2 Flip، كما تسيطر سامسونج بإصداراتها من هواتف Flip.

وتقدم Vivo إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بعنوان Vivo X Flip، حيث من المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي في أبريل، ولقد أوضحت تسريبات Geekbench تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ولقد سجل الهاتف بنموذج رقم vivo V2256A، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 13.

أيضاً سجل هاتف Vivo X Flip في منصة Geekbench عدد 1680 في إختبارات الأنوية الأحادية، و 4267 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ومن المقررر أن يأتي الهاتف باثنان من الشاشات، على أن يتضمن الغطاء الخارجي شاشة بحجم صغير، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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