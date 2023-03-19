تكنولوجيا: vivo تستعد لكشف النقاب عن سلسلة iQOO Neo 8 في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث vivo القادم في شهر مايو لكشف النقاب عن سلسلة هوانف iQOO Neo 8 الجديدة والتي تتضمن اثنان من الإصدارات.

كشف صفحة “Digital Chat Station” على منصة Weibo عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO Neo 8 من vivo، حيث تعقد الشركة مؤتمر في مايو تقدم فيه اثنان من الإصدارات، على أن يضم أحد الإصداراين رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

ويدعم الإصدار الثاني رقاقة Dimensity 9200 Plus التي لم يكشف عنها من Mediatek بشكل رسمي حتى الآن.

ولقد انطلق هاتف Neo7 برقاقة Dimensity 9000 Plus من Mediatek، بينما جاء هاتف Neo7 Racing برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن الإصدارات الجديدة تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يأتي أعلى إصدار في السلسلة بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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