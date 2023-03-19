شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: برنامج التحقق المدفوع من ميتا يختلف عن تويتر بلو وينتشر فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على قناته على Instagram إن برنامج التحقق المدفوع من Meta متاح في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم.

وقال زوكربيرج إن أولئك الذين اشتركوا في Meta Verified سيحصلون على شارة تحقق زرقاء على Facebook وInstagram، وهى "حماية استباقية من انتحال الهوية" والوصول المباشر إلى دعم العملاء.

ويتكلف 12 دولارًا شهريًا عبر الويب و 15 دولارًا شهريًا إذا أصبحت عضوًا في Meta Verified من خلال iOS أو Android لحساب تخفيضات تلك المنصة للمدفوعات داخل التطبيق، وستحصل أيضًا على بعض النجوم كل شهر (والتي يمكنك استخدامها لإرشاد منشئي المحتوى على Facebook) وملصقات إضافية للقصص والبكرات.

على عكس أستراليا ونيوزيلندا لن يحصل المشتركون المعتمدون في الولايات المتحدة على رؤية أكبر في بعض أجزاء التطبيقات حتى الآن، وقال متحدث باسم Meta لـ Engadget: "لقد سمعنا تعليقات تفيد بكيفية عمل هذا الجزء من العرض تسبب في حدوث ارتباك ، لذلك نحن نأخذ الوقت الكافي لاستكشاف قيمته بشكل أكبر والتعلم قبل أن نفكر في توسيع هذا المكون خارج أستراليا ونيوزيلندا".

وتقول الشركة إنها ستنظر في إضافة ميزات أخرى إلى Verified بينما تواصل اختبار البرنامج.

وأطلقت Meta البرنامج لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضى، وبعد التحقق منه فهو يختلف عن تويتر بلو الذي يقوم خلاله الاشخاص الدفع مقابل علامة اختيار زرقاء وامتيازات أخرى ، أما برنامج ميتا يتطلب من مستخدمي Instagram و Facebook تزويد Meta بقطعة من الهوية الحكومية تتطابق مع الاسم والصورة على حساباتهم، وسيحتاجون إلى استيفاء بعض متطلبات الأهلية الأخرى ، مثل بلوغ سن 18 عامًا أو أكثر وتمكين المصادقة الثنائية.

ولا يمكن لمشتركي Meta Verified تغيير اسم ملفهم الشخصي أو صورتهم أو اسم المستخدم أو تاريخ الميلاد إلا إذا كانوا على استعداد لإجراء عملية التحقق مرة أخرى، وأي حساب Instagram أو Facebook بارز تم التحقق منه مسبقًا سيحتفظ به باللون الأزرق.