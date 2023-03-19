شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مهمة CHEOPS تمتد للبحث عن الكواكب الخارجية فى أوروبا حتى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن CHEOPS ستواصل مهمتها لدراسة الكواكب الخارجية - والتى تشمل اختيار عوالم "الهدف الذهبي" لإجراء تحقيق أعمق بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) - لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل، مع إمكانية تمديد هذا أكثر حتى عام 2029.

وتم إطلاق CHEOPS في ديسمبر 2019 من ميناء فضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية ، وهو مصمم لدراسة الكواكب ذات الأحجام بين حجم كوكب الأرض ونبتون أثناء عبورها وجه النجوم الساطعة أو عبورها. لكنها حققت نتائج رائعة مع أشياء خارج نطاق الحجم هذا، وفقا لتقرير theverge

لقد نقلت المهمة علم الكواكب الخارجية إلى ما هو أبعد من الاكتشاف البسيط ، إلى تحقيق أعمق للأغلفة الجوية لهذه العوالم بالإضافة إلى قياس حجمها وشكلها بدقة، ويمكن بعد ذلك تمرير الكواكب الخارجية ذات التركيبات الجوية المثيرة للاهتمام إلى تلسكوبات أكثر قوة مثل JWST ، مما يعني أن CHEOPS يلعب دورًا رئيسيًا في البحث عن الكواكب التي يمكن أن تدعم الحياة.

وقال ويلي بنز ، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة برن بسويسرا، في بيان: "في هذا الصدد ، كانت المهمة ناجحة للغاية، لقد تجاوزت دقة CHEOPS جميع التوقعات وسمحت لنا بتحديد خصائص العديد من الكواكب الخارجية الأكثر إثارة للاهتمام."

وهناك مثال على مساهمة CHEOPS في العلم وهو اكتشافه أن عملاق الغاز WASP-103 b ، الذي تم رصده لأول مرة في عام 2014، له شكل منتفخ ومسطّح مشابه لشكل كرة الرجبي، وقامت المركبة الفضائية ESA بهذا التحديد في عام 2021 من خلال فحص انخفاض السطوع الذي يسببه الكوكب أثناء عبوره وجه نجمه.

ويُعتقد أن الشكل المضغوط لـ WASP-103 b هو نتيجة تفاعلات المد والجزر مع نجمه الأصلي ، وكان الكشف أول مرة يتم فيها تحديد شكل كوكب خارج المجموعة الشمسية جيدًا.

وكان لـ CHEOPS تأثير أقرب إلى المنزل هذا العام فقط ، تم استخدام الملاحظات من المركبة الفضائية لاكتشاف أن Quaoar، وهو كوكب قزم في نظامنا الشمسي ، محاط بحلقة من الغبار ، وتعتبر الحلقة استثنائية لأنها بعيدة عن جسدها الأم أكثر من أي حلقة تم اكتشافها سابقًا ، مما يتحدى النظريات حول كيفية تشكل هذه الهياكل.

وكان من المخطط مبدئيًا أن تستمر المهمة العلمية الأولية لـ CHEOPS لمدة ثلاث سنوات ونصف ، حتى سبتمبر 2023 ، لكن وكالة الفضاء الأوروبية قالت إن المركبة الفضائية في حالة صحية ممتازة بعد أكثر من ثلاث سنوات في مدار حول الأرض.

خلال هذا الوقت، تعاملت CHEOPS بشكل مثير للإعجاب مع قسوة الفضاء، مثل قصف الأشعة الكونية والإشعاع عالي الطاقة، بينما عمل فريق التشغيل على الأرض لإبقاء المركبة الفضائية عاملة خلال الوباء العالمي.

وهناك العديد من فرص المراقبة المثيرة المتبقية لـ CHEOPS. على سبيل المثال ، يأمل فريق المهمة في استخدام المركبة الفضائية لاكتشاف أول قمر خارجي - قمر يدور حول كوكب خارج النظام الشمسي.

ويصعب اكتشاف الأقمار الخارجية نظرًا لصغر حجمها نسبيًا وبالتالي التوقيع الخافت الذي تسببه أثناء مرورها أمام نجم، لكن فريق CHEOPS يعتقد أن المركبة الفضائية حساسة بدرجة كافية للقيام بمثل هذا الاكتشاف.

وقال بنز: "لقد خدشنا فقط سطح قدرات CHEOPS. هناك الكثير من العلوم التي يمكن القيام بها مع القمر الصناعي، ونتطلع إلى استكشافه أثناء التمديد". "العلماء حريصون على معرفة النتائج المفاجئة التي ستحققها CHEOPS بعد ذلك، وما هو مؤكد الآن هو أن CHEOPS ستستمر في تحقيق اكتشافات جديدة لسنوات قادمة."