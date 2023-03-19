شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يقدم عناصر التحكم فى المحتوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت سناب شات مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Content Controls إلى مركز العائلة الخاص بها، ما يسمح للآباء بتنظيم نوع المحتوى الذي يمكن لأبنائهم المراهقين الوصول إليه.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود سناب شات المستمرة لخلق بيئة أكثر أمانًا عبر الإنترنت لمستخدميها.

إرشادات المحتوى الخاصة بـ Snapchat

لدعم تنفيذ عناصر التحكم في المحتوى، أصدرت Snapchat أيضًا إرشادات المحتوى الخاصة بها ، والتي توفر معلومات مفصلة حول نوع المحتوى الذي يعتبر "حساسًا أو موحيًا". تساعد هذه الإرشادات الآباء على فهم أنواع المحتوى المناسبة لمراهقيهم وأيها غير مناسب.

يساعد إصدار إرشادات المحتوى أيضًا في تثقيف أولياء الأمور بشأن ما يشكل محتوى غير لائق ، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية حماية أطفالهم عبر الإنترنت.

المزيد من الأدوات قادمة إلى مركز العائلة في سناب شات

علاوة على ذلك، تعمل سناب شات حاليًا على تطوير أدوات جديدة لمركز العائلة الخاص بها ، بما في ذلك My AI ، وهو روبوت محادثة متاح حصريًا لمشتركي Snapchat +.

يتم تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بي بواسطة تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI وتزود الآباء بمعلومات إضافية حول استخدام المراهقين لـ سناب شات.

كيفية تنشيط عناصر التحكم في المحتوى على سناب شات

لتنشيط هذه الميزة الجديدة ، سيحتاج الآباء إلى إعداد حساب Family Center مع المراهقين وتحديد "تقييد المحتوى الحساس" في إعدادات Family Center.

سيسمح لهم ذلك بتصفية القصص من الناشرين أو المبدعين التي ربما تم تمييزها على أنها غير لائقة أو موحية للإيحاءات.

جهود سناب شات المستمرة لخلق بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت لمستخدميها تستحق الثناء.

يعد إدخال عناصر التحكم في المحتوى خطوة مهمة نحو تمكين الآباء من مراقبة وتنظيم وصول المراهقين إلى المحتوى الذي قد يكون ضارًا.

يوفر تطوير My AI أيضًا للوالدين موردًا قيمًا لاكتساب رؤية أكبر لنشاط للمراهقين.

مع استمرار سناب شات في تطوير أدوات Family Center الخاصة به، يمكن للوالدين التطلع إلى ميزات إضافية ستمكنهم من فهم استخدام أطفالهم لمنصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة هذه والتحكم فيها بشكل أفضل.