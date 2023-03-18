شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى الخورازمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مالك تويتر إيلون ماسك، أنه سيرفع السرية التى تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقال ماسك فى تغريدة له إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح "مفتوح المصدر" فى نهاية مارس.

وأضاف: "سيكتشف الناس أمورًا سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها!".

وتابع ماسك: "توفير شفافية الترميز سيكون أمراً محرجاً للغاية فى البداية، ولكن يجب أن يؤدى إلى تحسين سريع فى جودة التوصيات".

وأكد ماسك أن خوارزمية التوصية المستخدمة فى تويتر معقدة للغاية وغير مفهومة تماماً داخل الشركة.

وقال: "نحن نطور مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعاً، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ".

ويعنى جعل خوارزميات الترميز مفتوحة المصدر أن المطورين، بما يشمل جهات طامحة للمنافسة، سيكونون قادرين على وضع لمساتهم الخاصة على الخوارزمية، وفقاً لأساس النظام الخاص بالبرمجية.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر فى أكتوبر الماضي، عانت المنصة أعطالاً وشهدت عمليات صرف موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

لكن حتى الآن، لم يظهر أى بديل رئيسى لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار فى التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وكشفت ميتا، مالكة فيسبوك، فى وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح "مشاركة الرسائل النصية"، فى مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتويتر.