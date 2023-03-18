شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفون بجوجل يطالبون بدفع قيمة الإجازات الكاملة قبل مغادرة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه جوجل معارضة من بعض موظفيها المسرحين البالغ عددهم 12000 موظف، وعلمت قناة CNBC أن أكثر من 100 موظف سابق قد شكلوا مجموعة "Laid off on leave" تطلب من Google دفع ثمن الإجازات الكاملة التي تمت الموافقة على أخذها قبل إعلان التسريح في 20 يناير، بما في ذلك إجازة الوالدين والإجازة الطبية ومقدم الرعاية.

وقالت الشركة في أوائل عام 2022 إنها تمدد جميع إجازة الوالدين إلى 18 أسبوعًا للموظفين بدوام كامل (24 أسبوعًا للوالدين)، فقد أخبرت الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم أنهم سيحصلون على 16 أسبوعًا من مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى أسبوعين لكل إضافة سنة العمل ، مع إجازة مدفوعة الأجر.

ويقول أعضاء المجموعة إن هذا النهج لم يؤثر فقط على خطط الأبوة والأمومة (بما في ذلك أولئك الذين أنجبوا حديثًا) ، لكنه أدى أيضًا إلى تعطيل الرعاية الصحية، ويقول بعض العمال السابقين لشبكة CNBC إنهم فقدوا الوصول إلى الرعاية الطبية الداخلية من Google في اليوم الذي تلقوا فيه إشعارات التسريح ، مما منعهم من الوصول إلى العلاج الشخصي المستمر، وعرضت Google مواعيد الطبيب الافتراضية ، لكنها طلبت خلافًا لذلك من الأشخاص المتضررين إيجاد بدائل.

في بيان إلى Engadget، كررت Google خطة تعويضات نهاية الخدمة لمدة 16 أسبوعًا ولاحظت أن الموظفين المغادرين سيكونون مؤهلين للحصول على رواتب ومخزونات منتظمة لفترة إشعار "60 + يوم"، وتدعي Google أن أماكن الإقامة التي توفرها للأشخاص الموجودين في إجازة تقارن "بشكل إيجابي" مع تلك الموجودة في الشركات الأخرى.

ويطالب الأشخاص المتضررون بأن يقوم المدير التنفيذي سوندار بيتشاي وغيره من الإدارة بتوضيح سياسة الاجازة بسرعة، وتستعد Google للانتهاء من شروط إنهاء الخدمة في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من 31 مارس.

جوجل ليست وحدها في خلق مشاكل محتملة للعمال المسرحين أثناء الإجازة، أعلن العديد من عمالقة التكنولوجيا عن تسريح جماعي للعمال في الأشهر العديدة الماضية في الوقت الذي يكافحون فيه مع اقتصاد صعب. ومع ذلك ، فإن الضجة في Google تسلط الضوء على إحدى المشكلات التي تواجهها هذه الشركات: لقد وعدوا سابقًا بمزايا واسعة لجذب الموظفين المحتملين ، لكن يتعين عليهم الآن إعادة النظر في تلك الامتيازات لأنها تخفض التكاليف.