شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة WWE 2K23 على الكمبيوتر الشخصى وPlayStation وXbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق لعبة WWE 2K23 رسميًا، حيث تصل اللعبة ببطولة أسطورة WWE المصارع John Cena على الغلاف وتقدم بعض الميزات الجديدة للامتياز أيضًا، حيث تم تطوير WWE 2K23 بواسطة Visual Concepts ونشرته 2K Sports.

نوع مباراة WarGames

WarGames هي واحدة من أنواع المباريات الشائعة في WWE ومع لعبة هذا العام وصل نوع المباراة أخيرًا إلى امتياز WWE 2Kوتتميز المباراة بقفص مزدوج الحجم وحلقتين متجاورتين وما يصل إلى 8 لاعبين يتشاجرون في نفس الوقت، وستسمح ألعاب WarGames للاعبين بالاشتباك في مباريات 3 ضد 3 و4 ضد 4.

وضع العرض مع تطور

مثل ألعاب WWE 2K السابقة، تتضمن WWE 2K23 أيضًا وضع العرض، ويركز هذا التسليم على حياة جون سينا في هذا الوضع، ومع ذلك على عكس الإدخالات السابقة حيث تولى اللاعبون دور مصارع العرض، سيواجه اللاعبون بدلاً من ذلك سينا، ليأخذوا حذاء أكبر منافسيه هذه المرة.

إضافات جديدة أخرى للعبة

تمثل WWE 2K23 أيضًا عودة مجموعةCreation ، والتي تتيح للاعبين إنشاء مصارعين ومداخل وساحات مخصصة لهم والمزيد، ويمكنهم أيضًا مشاركة هذه الإبداعات مع لاعبين آخرين عبر أجيال وحدة التحكم. من الآن فصاعدًا ، تلقى وضع MyGM مديرين جدد للاختيار من بينهم، بما في ذلك Xavier Woods و Tyler Breeze و Eric Bischoff و Kurt Angle وMick Foley، وعلاوة على ذلك، يأتي وضع MyFACTION الآن مع دعم متعدد اللاعبين للاعبين المهتمين.