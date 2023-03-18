شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تكشف عن بدلة فضائية جاهزة للهبوط على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Axiom Space ووكالة "ناسا" الأمريكيتان عن نموذج أولي لجيل جديد من البزات الفضائية حسبما نقلت RT.

التي يخطط لاستخدامها أثناء هبوط رواد الفضاء على سطح القمر في إطار برنامج "أرتميس" القمري.

وهناك ألوان برتقالية وزرقاء زيّنت البدلة الفضائية الجديدة.

وأشار رئيس "ناسا" بيل نلسون، إلى أن شركة Axiom Space هي جهة شريكة محورية لـ"ناسا" في تحضيرها للهبوط على سطح القمر.

ونقلت "ناسا" عن، بيل نلسون، قوله إن "الجيل الجديد من بدلات الفضاء لن يسمح لأول مرة للمرأة بالسير على سطح القمر فحسب بل وسيمكّن عددا أكبر من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى من إجراء دراسات وتجارب على القمر الصناعي".

وقد أطلقت الشركة على البزة الفضائية الجديدة تسمية AxEMU، وأشارت إلى أن بدلة الفضاء الجديدة ستصلح لارتدائها من قبل 90% من الرجال والنساء في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن برنامج "ارتميس" القمري الذي تم إقراره في ربيع عام 2019 يضم 3 مراحل حيث تقضي مرحلته الثالثة بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر وتحقيق بعثات قمرية منتظمة.