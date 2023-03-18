تكنولوجيا: Volkswagen تتحدى إيلون ماسك فى ملعب السيارات الكهربائية الرخيصة

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيلون ماسك عن خطط Tesla للكشف عن سيارة كهربائية بسعر 25 ألف دولار للجمهور، إلا أن Volkswagen دخلت على خط المنافسة حسبما نقلت CNBC.

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية يوم الأربعاء عن مفهوم ID. 2all لسيارة هاتشباك صغيرة تعمل بالبطارية تخطط لبيعها مقابل 25 ألف يورو (26.600 ألف دولار) أو أقل عندما تدخل حيز الإنتاج في عام 2026.

تمثل السيارة عند نقطة السعر هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لسوق المركبات الكهربائية، تم بيع متوسط السيارات الكهربائية الجديد مقابل 58.385 ألف دولار في فبراير، وفقًا لـ Kelley Blue Book، وأرخص سيارة Tesla هي الموديل 3 ، التي تبدأ بسعر 42.990 ألف دولار.

وفقًا لشركة Volkswagen، يبلغ مدى سيارتها الكهربائية الجديدة ما يصل إلى 280 ميلًا، والدفع بالعجلات الأمامية، ومحرك واحد يوفر قوة 223 حصانًا.

تُظهر الصور الداخلية مقصورة أنيقة وبسيطة مع عدد قليل من الأزرار وشاشتين كبيرتين. تم تصميم دواسة الوقود والمكابح كأزرار تشغيل وإيقاف مؤقت.