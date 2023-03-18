شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Video Unblur" الجديدة بهواتف بيكسل 8 وكيف ستحول الصور إلى فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شائعات هاتف جوجل Pixel 8 تتدفق، وإذا تم تصديق أحدث التقارير، فقد تقدم جوجل ميزات كاميرا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع تصميم الكاميرا الجديد، حيث تم الإبلاغ عن ظهور هذه الميزات الجديدة لمقاطع الفيديو - قسم عانت فيه هواتف Pixel الذكية في الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google، قامت جوجل مؤخرًا بتحميل أحدث ملف APK لتطبيق صور جوجل على متجر Play، ووجد المنشور سطورًا من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن جوجل تستعد لميزة Video Unblur، وهي ميزة من المرجح أن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها ميزة Photo Unblur ، التي تم إصدارها في سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية.

إلغاء تشويش الفيديو على Pixel 8

ويقال إن أداة Video Unblur ستعمل على زيادة حدة مقاطع الفيديو ، تمامًا كما فعلت مع الصور في سلسلة Pixel 7. تستخدم ميزة Photo Unblur إمكانات التعلم الآلي لشريحة Tensor لزيادة وضوح الصور على الرغم من عدم التقاطها بواسطة هواتف Pixel الذكية.

تأثيرات تراكب الفيديو

بصرف النظر عن Video Unblur ، قد تجلب جوجل أيضًا مجموعة من التأثيرات في صور جوجل لمقاطع الفيديو، وبحسب ما ورد ستظهر في علامة تبويب "تراكبات" جديدة عند تحرير مقطع فيديو في التطبيق.

كما زعم التقرير أن هناك ما مجموعه 14 مؤثرًا للفيديو: After School وB&W وChromatic وForward وGlassy وGolden وMoire وMultiply وPolaroid وRainbow Rays وReflect وRGB Pulse وSuper 8 و VHS.