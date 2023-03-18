شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما المتوقع من الذكاء الاصطناعى بمؤتمر مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد مايكروسوفت حدثًا حيث ستتحدث عن كيفية قيام الذكاء الاصطناعي (AI) في منتجات الشركة "بإعادة اختراع الإنتاجية"، وفقا لصفحة الحدث سيتمكن المستخدمون من معرفة "كيف ستدخل منظمة الذكاء الاصطناعى طريقة جديدة للعمل لكل شخص ومؤسسة".

إليك ملخص سريع لما يمكن توقعه من الحدث





من الذي سيلقي الكلمة الرئيسية لهذا الحدث؟

سيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا ، وجاريد سباتارو، رئيس مايكروسوفت 365 ، في هذا الحدث.

استثمرت الشركة المليارات في OpenAI، الشركة التي أنشأت ChatGPT، روبوت الدردشة الذي انتشر بسرعة مع قدراته التخاطبية.





ماذا تتوقع من الحدث؟

قامت مايكروسوفت بدمج نماذج لغة OpenAI في منتجاتها ، مثل متصفح إيدج ومحرك بحث Bing.





GPT-4 من OpenAI

كشفت شركة "أوبن إيه أي" مؤخرًا عن GPT-4 وقالت إنها قادرة على قبول مدخلات النص أو الصور.

يعمل نموذج لغة الذكاء الاصطناعي الجديد على تشغيل Bing الجديد.

يُزعم أنه "أكثر إبداعًا وتعاونًا من أي وقت مضى" و "يمكنه حل المشكلات الصعبة بدقة أكبر".

النموذج الجديد متاح لعامة الناس عبر ChatGPT Plus ، اشتراك OpenAI الشهري بقيمة 20 دولارًا.





GPT-4 في Bing و Outlook و Word

أكد جوردي رايبس، نائب رئيس شركة بينج ومايكروسوفت مؤخرًا، أن نموذج الجيل التالي الذي يستخدمه بينج هو "GPT-4 الخاص بـ OpenAI".

في الشهر الماضي، زعمت The Verge في تقرير أن مايكروسوفت كانت تستعد لإظهار كيف ستتوسع إلى Word و PowerPoint و Outlook.

من المتوقع أن يشهد الحدث توسيع نموذج لغة GPT-4 ليشمل تطبيقات الإنتاجية الأساسية.





تُدرج جوجل الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت جوجل أنها ستطرح ميزات AI في Gmail و Docs والمزيد لمختبرين محدودين.

كما فتحت نموذج لغة الذكاء الاصطناعي الخاص بها PaLM للشركات. في السابق ،

أعلنت جوجل عن روبوت الدردشة Bard الخاص بها الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي.