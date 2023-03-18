شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Baidu تحصل على تصريح لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محرك البحث الصيني Baidu إنه حصل على تصريح بتقديم خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تمامًا في العاصمة الصينية بكين حسبما نقلت CNBC.

وقالت Baidu في بيان إن التصريح سيسمح لخدمة Apollo التابعة لها بإرسال عشر مركبات ذاتية القيادة تماما إلى مجمع للتكنولوجيا طورته حكومة بكين.

ويعد التصريح خطوة للأمام بالمقارنة بديسمبر كانون الأول حينما قالت شركة بايدو إنها حصلت على رخصة لاختبار الخدمة. وستشغل Baidu خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في ثلاث مدن صينية من بينها ووهان وتشونجتشينج.

وكانت الشركة، التي تتخذ من بكين مقرا لها وتجني معظم أرباحها من محرك البحث الشهير، تركز خلال السنوات الخمس المنصرمة على تقنيات القيادة الذاتية مع سعيها للتنوع.