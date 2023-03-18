شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار Twitter.. ميتا تطلق خدمة اشتراك فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا خدمة الاشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة، والتي ستسمح لمستخدمي Facebook و Instagram بالدفع مقابل التحقق على غرار تويتر حسبما نقلت CNBC.

قالت Meta في بيان إن خدمة Meta Verified ستمنح المستخدمين شارة زرقاء بعد التحقق من حساباتهم باستخدام هوية حكومية وستكلف 11.99 دولارًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على نظام iOS من Apple و Android المملوك لشركة Google.

الخدمة - التي قالت Meta إنها تختبرها في فبراير - تسير على خطى Snapchat بالإضافة إلى تطبيق المراسلة Telegram، وتمثل أحدث محاولة من قبل شركة وسائل التواصل الاجتماعي لتنويع إيراداتها بعيدًا عن الإعلانات.

بعد صفقة شراء بقيمة 44 مليار دولار من قبل ماسك العام الماضي، طرح Twitter خدمة الاشتراك الخاصة بها Blue والتي تتيح للأشخاص الدفع مقابل علامة الاختيار الزرقاء التي كانت تقتصر في السابق على حسابات تم التحقق منها للسياسيين والصحفيين والشخصيات العامة الأخرى.

أدى الإطلاق الأولي لـ Twitter Blue في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة في عدد المستخدمين الذين ينتحلون شخصيات المشاهير والعلامات التجارية على المنصة، مما دفع الشركة إلى إيقاف الخدمة وإعادة تقديمها بعلامات ملونة مختلفة للأفراد والشركات والحكومات.