شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة "UBS" تجرى محادثات للاستحواذ على "Credit Suisse" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن مجموعة UBS، عملاق الخدمات المصرفية، تجري محادثات للاستحواذ على بنك Credit Suisse بالكامل أو جزئياً، ومن المتوقع أن يجتمع مجلسا إدارة أكبر بنكين في سويسرا كل على حدة مطلع هذا الأسبوع حسبما نقلت cnbc.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن البنك الوطني السويسري المركزي وهيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا ينظمان المحادثات في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي بالبلاد.

وأضاف التقرير أن جهات تنظيمية سويسرية أبلغت نظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا مساء الجمعة الماضية بأن اندماج البنكين هو "الخطة A" بالنسبة لها لاستعادة الثقة في بنك Credit Suisse.

وقال التقرير إن تركيز البنك المركزي السويسري ينصب على الاتفاق على حل مباشر قبل فتح الأسواق يوم الاثنين، مضيفاً أنه لا يوجد ضمان بالتوصل إلى اتفاق.

وامتنع بنكا Credit Suisse و UBS عن التعليق على التقرير.

ولم يرد البنك الوطني السويسري والهيئة حتى الآن على طلب رويترز التعقيب.

وCredit Suisse هو أكبر بنك يقع ضحية اضطرابات السوق في أعقاب انهيار المصرفين الأميركيين سيليكون فالي وسيغنتشر بنيويورك، مما أجبر البنك السويسري على اقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة.