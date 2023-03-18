شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة المنتظرة من هواتف "أيفون برو" ستكون بسعر أغلى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظلت أسعار iPhone 'Pro' كما هي في الولايات المتحدة، فمنذ iPhone X ، تم تسعير طرازات أيفون "Pro' بسعر 999 دولارًا ، في حين أن تكلفة Pro Max تبلغ 1099 دولارًا ، وهو نفس سعر طراز iPhone XS Max، ولكن ، هناك ارتفاع في أسعار هواتف أيفون 'Pro' التالية - iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

وبحسب المحلل جيف بو ، المحلل في شركة الاستثمار هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز ومقرها هونغ كونغ ، إلى أن شركة آبل قد ترفع سعر iPhone 15 Pro القادم و iPhone 15 Pro Max، ويستشهد بترقيات الأجهزة لطرازات iPhone 15 Pro كسبب لزيادة الأسعار.

يشاع أن طرازات iPhone "Pro" لهذا العام ، iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، تأتي مع بعض الترقيات الرئيسية ، خاصة على واجهة الأجهزة، وتنتشر الشائعات بأن طرازات iPhone 15 Pro يمكن أن يكون لها إطار من التيتانيوم وقد تتخلى أيضًا عن الأزرار الخاصة بأزرار الصوت الصلبة التي تعمل بمحرك تكتيكي، وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أيضًا أن يأتي iPhone 15 Pro Max بعدسة بريسكوب جديدة.

ومن الداخل ، يشاع أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يحتويان على شريحة A17 Bionic وذاكرة وصول عشوائي متزايدة، وتأتي شائعة ارتفاع أسعار هواتف iPhone 15 Pro للمرة الثانية. ولكن ، يبقى أن نرى ما إذا كانت Apple ستزيد سعر طرازات iPhone "Pro" هذا العام أم لا.