شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أيفون.. فوكسكون قد تصنع سماعات أبل فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة Foxconn المصنعة لهواتف أيفون ومقرها تايوان ، أكبر مورد لشركة أبل ، قد فازت بعقد لشراء AirPods، حيث ستشهد الصفقة قيام شركة Foxconn ، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم ، بتجميع AirPods لأول مرة منذ طرح Apple AirPods ، وفقًا لتقارير رويترز.

ووفقًا للتقرير ، تخطط Foxconn لاستثمار 200 مليون دولار في منشأة التصنيع في الهند ، نقلاً عن مصدر مطلع على التطوير، والمصنع، وفقًا للتقرير ، سيخصص لتصنيع AirPods وتجميعها، ويقول أحد المصادر إن المصنع سيقع في تيلانجانا ، ولاية جنوبية في الهند. ومع ذلك ، تظل المزيد من التفاصيل سرية في الوقت الحالي. تمتلك Foxconn بالفعل منشأة في ضواحي تشيناي ، تم افتتاحها في عام 2019 ، حيث تقوم بتجميع أجهزة iPhone لشركة Apple.

ويشير التقرير إلى أن مسؤولي Foxconn كانوا يناقشون منذ شهور ما إذا كان ينبغي على الشركة أن تأخذ طلب AirPods لأنها تقدم هامش ربح أقل نسبيًا من منتجات Apple الأخرى. ومع ذلك ، وفقًا للمصادر ، قررت الشركة اتخاذ الأمر "لتعزيز المشاركة" مع Apple.

وقالت المصادر ، التي لديها معرفة مباشرة بالصفقة ، إن شركة آبل طلبت من شركة فوكسكون إقامة إنتاج في الهند. قد يكون هذا متعلقًا بجهود الشركة لتقليل اعتمادها على الصين ونقل الإنتاج إلى مكان آخر، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، تسببت قيود COVID في الصين في حدوث اضطراب كبير في الإنتاج ، خاصة بالنسبة لشركة Apple ، التي يعتمد توريدها الكبير من الصين، وفي العام الماضي ، في نوفمبر ، اندلعت مظاهرة ضخمة في مصنع فوكسكون في تشنغتشو ، أكبر مصنع iPhone في العالم ، مما أدى إلى تعطيل إمدادات iPhone لأسابيع.

وتخطط Foxconn نفسها لنقل الأعمال إلى خارج الصين ، وسط القيود والاحتكاك المتزايد بين الولايات المتحدة والصين ، لتجنب أي موقف من هذا القبيل. أعلنت شركة فوكسكون يوم الأربعاء عن خطط لزيادة استثماراتها في مواقع خارج الصين استجابة لطلب العملاء وتقليل اعتمادها على الصين للتصنيع.