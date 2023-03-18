شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية نشر صورة مباشرة على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير Live photos على انستجرام إلى ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور التي تم التقاطها باستخدام وضع "Live Photo" على أجهزة iPhone الخاصة بهم، وعندما يتم نشر Live Photo على انستجرام ، فإنها تظهر كصورة ثابتة ، ولكن عندما يقوم المستخدمون بالضغط مع الاستمرار على الصورة ، فإنها تنبض بالحياة وتقوم بتشغيل مقطع فيديو قصير للحظات قبل وبعد التقاط الصورة.

ولمشاركة Live Photo على انستجرام ، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تحميلها كما يفعلون مع أي صورة أخرى من قائمة الكاميرا الخاصة بهم،ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 9.0 أو أحدث، حيث قدمت Apple هذه الميزة في سبتمبر 2016 عندما أطلقت الشركة سلسلة iPhone 6s.

- افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

- حدد الصورة التي تريد تحويلها إلى Live Photo.

- اسحب لأعلى على الصورة للكشف عن خيارات الصورة.

- اضغط على خيار "Live" لتحويل الصورة إلى Live Photo.

- اضغط مع الاستمرار على الصورة لرؤيتها تنبض بالحياة من خلال الحركة والصوت.

ملاحظة: لا تتوفر Live Photos إلا على iPhone 6s أو أحدث ، وتحتاج إلى تمكين خيار "Live Photo" في إعدادات الكاميرا.

لنشر صورة مباشرة من جهاز iPhone الخاص بك على انستجرام ، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق انستجرام على جهاز iPhone الخاص بك.

- اضغط على أيقونة "+" في أسفل وسط الشاشة لإنشاء منشور جديد.

- حدد Live Photo التي تريد نشرها من ألبوم الكاميرا.

- بمجرد تحديد الصورة ، سترى مجموعة من الخيارات في أسفل الشاشة. اسحب لأعلى على الشاشة للكشف عن خيار "Live".

- بدّل خيار "Live" إلى وضع الإيقاف. سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل الجانب المباشر للصورة وتحويلها إلى صورة عادية.

- قم بتحرير الصورة كما تفعل عادةً ، عن طريق إضافة عوامل تصفية أو ضبط السطوع والتباين والإعدادات الأخرى.

- أضف تعليقًا وأي علامات أو معلومات أخرى مطلوبة.

- أخيرًا ، انقر فوق الزر "مشاركة" لنشر صورتك على انستجرام.