شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ LVM3 يستعد لإطلاق 36 قمرا صناعيا من OneWeb فى 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن الصاروخ الهندي LVM3 يستعد لإطلاق 36 قمرا صناعيا في مدار أرضي منخفض تابعة لشركة Network Access Associated Ltd ومقرها المملكة المتحدة (OneWeb) في صباح يوم 26 مارس.

ويدعم OneWeb مجموعة بهارتي للاتصالات الهندية الكبرى ومع الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية في 26 مارس ، ستكمل الشركة البصمة العالمية لكوكبة الجيل الأول، ولدى OneWeb حوالي 582 قمراً صناعياً الآن في المدار، وفي 26 مارس ، من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 618.

وقالت الشركة إنه من خلال استكمال الكوكبة ، يتخذ OneWeb خطوة محورية إلى الأمام في تقديم تغطية عالمية بما في ذلك الهند، ووفقًا لـ OneWeb ، سيتم إطلاق الدفعة الثانية من 36 قمراً صناعياً بواسطة صاروخ LVM3 التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الهندي يوم 26 مارس.

وسيكون الإطلاق القادم هو الإصدار 18 لـ OneWeb، وقد تم إطلاق الدفعة الأولى المكونة من 36 قمرا صناعيا في 23 أكتوبر 2022 من ميناء سريهاريكوتا للصواريخ في ولاية أندرا براديش بصاروخ LVM3 المعروف سابقًا باسم مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض MkIII (GSLV MkIII).

فيما وقعت شركة NewSpace India Ltd (NSIL) ، الذراع التجارية لـ ISRO ، عقدًا مع OneWeb لإطلاق 72 قمراً صناعياً على مرحلتين مقابل رسوم إطلاق تزيد عن 1000 كرور روبية ، حسبما صرح رئيس OneWeb ، سونيل بهارتي ميتال ، في أكتوبر الماضي.