شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير محرك البحث الافتراضى بمتصفح Safari على iPhone وiPad وMacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Safari هو متصفح الويب الافتراضي على أجهزة Apple مثل iPhone و iPad و MacBook، حيث أتي مع تعيين بحث جوجل كمحرك البحث الافتراضي، ومع ذلك ، يمكنك أيضًا التبديل إلى بدائل بحث أخرى ، بما في ذلك Yahoo و Bing و DuckDuckGo و Ecosia.





تغيير محركات البحث في Safariفي حين أنه من السهل زيارة موقع ويب لمحرك البحث واستخدامه من هناك ، إلا أنه من الملائم أكثر أن يكون محرك البحث المفضل لديك يمكن الوصول إليه مباشرة في شريط العناوين، وذلك لأنه ، باستخدام الطريقة الأخيرة ، يمكنك إدخال استعلام البحث مباشرةً في شريط العناوين والبحث عنه في محرك البحث المفضل بدلاً من الاضطرار إلى تحميل موقع الويب الخاص بمحرك البحث أولاً.





كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي في Safari على iPhone أو iPad- اذهب للاعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار Safari.

- ضمن علامة التبويب "بحث" ، انقر فوق خيار محرك البحث.

- حدد محرك البحث المفضل لديك من الخيارات المتاحة.





كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي في Safari على جهاز Mac- افتح تطبيق Safari.

- حدد خيار التفضيلات من القائمة المنسدلة وانتقل إلى علامة التبويب بحث.

- أخيرًا ، حدد محرك البحث الافتراضي المفضل لديك من القائمة المنسدلة.