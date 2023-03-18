شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون دلائل على وجود نهر جليدى حديث فوق سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر العلماء على بقايا نهر جليدي حديث بالقرب من خط استواء المريخ، مما يشير إلى أن الجليد ربما لا يزال موجودًا في الأعماق الضحلة في المنطقة، وإذا تم تأكيد هذا الاكتشاف، فقد يكون له آثار كبيرة على الاستكشاف البشري في المستقبل على الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه باستخدام بيانات من التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE) على مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لناسا، اكتشف باحثون من معهد SETI ومعهد المريخ، رواسب خفيفة الألوان (LTDs) على سطح المريخ.

وتتكون هذه السمات من أملاح الكبريتات ذات الألوان الفاتحة وحقول الصدوع وشرائط الركام، وهي علامات على "نهر جليدي".

يقع هذا النهر الجليدي بالقرب من خط استواء المريخ عند 7 ° 33 'جنوبًا ، و 93 ° 14' غربًا، ويقدر طوله بـ 3.7 ميل (6 كيلومترات) ويصل عرضه إلى 2.5 ميل (4 كيلومترات)، مع ارتفاع سطح يصل حتى 1.1 ميل (1.7 كم).

وقال باسكال لي، الباحث الرئيسي للدراسة وعالم الكواكب في معهد SETI ومعهد المريخ، في البيان: "ما وجدناه ليس جليدًا، ولكنه رواسب ملح مع السمات المورفولوجية التفصيلية لنهر جليدي"، مضيفا "ما نعتقد أنه حدث هنا هو أن الملح يتكون على قمة نهر جليدي مع الحفاظ على شكل الجليد أدناه، وصولاً إلى تفاصيل مثل حقول الصدوع وشرائط الركام."

يشير وجود مثل هذا النهر الجليدي إلى أنه ربما كان هناك جليد مائي سطحي على سطح المريخ مؤخرًا أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، مما له آثار على فهمنا لصلاحية الكوكب الأحمر للسكنى ومهام الاستكشاف المستقبلية.

وجدت الأبحاث السابقة نشاطًا جليديًا بالقرب من خط استواء المريخ في الماضي البعيد، في حين لم يُشاهد النشاط الجليدي الأحدث إلا عند خطوط العرض الأعلى حتى الآن، ووفقًا للبيان، تشير ملاحظات HiRISE الأخيرة إلى أن هذه الشركات ذات خطوط العرض المنخفضة هي شابة جيولوجيًا.

وقال لي في البيان: "يخبرنا نهر جليدي صغير نسبيًا في هذا الموقع أن المريخ شهد جليدًا سطحيًا في الآونة الأخيرة، حتى بالقرب من خط الاستواء، وهو أمر جديد".

وعلى الرغم من أن الجليد المائي غير مستقر على سطح المريخ بالقرب من خط الاستواء عند هذه الارتفاعات، فمن الممكن أن يتم حفظ بعض الجليد المائي للنهر الجليدي تحت أملاح الكبريتات.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكيد، ولكن إذا كان الجليد المائي موجودًا بالفعل في هذه المنطقة الاستوائية ، فهناك احتمال أنه يمكن استخراجه كمورد للبعثات المستقبلية.