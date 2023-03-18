شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن توافر لعبة Minecraft على Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الآن إصدار الوصول المبكر من لعبة Minecraft لأجهزة Chromebook ، بحسب ما أعلنت عنه شركة مايكروسوفت، حيث ستأتي اللعبة بميزات مثل اللعب عبر الأجهزة مع الأصدقاء، والوصول إلى Minecraft Marketplace ، والقدرة على اللعب في Realms. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول Minecraft على أجهزة Chromebook.





ما هي متطلبات Minecraft على ChromebookMinecraft ، لعبة فيديو sandbox الشهيرة ، متاحة الآن للتجربة على أجهزة Chromebook عبر إصدار الوصول المبكر، ولتشغيل اللعبة بسلاسة ، يحتاج الجهاز إلى تلبية الحد الأدنى من المتطلبات ، مثل التشغيل على ChromeOS 111 والتزويد بهندسة نظام 64 بت (x86_64 ، arm64-v8a) - تشغيل Intel Celeron N4500 و Intel i3-7130U و Mediatek MT8183 أو Qualcomm SC7180 أو أفضل، وتتطلب اللعبة أيضًا ما لا يقل عن 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 جيجابايت من التخزين لتثبيت اللعبة والخرائط والملفات الأخرى.

كم تكلف Minecraft على Chromebook إذا كنت مهتمًا بشراء إصدار الوصول المبكر من Minecraft لجهاز Chromebook ، فهناك بعض الخيارات المختلفة المتاحة لك. الخيار الأول هو شراء حزمة Chromebook + Android ، والتي تكلف 19.99 دولارًا ، ويتضمن هذا الإصدار من Minecraft كلاً من إصداري Chromebook و Android ، مما يمنحك المرونة في اللعب على كلا الجهازين.

وبدلاً من ذلك ، يمكنك شراء إصدار Android فقط من Minecraft مقابل 6.99 دولارًا ، وهذا الخيار مثالي إذا كنت تخطط فقط للعب Minecraft على جهاز Android الخاص بك، ومع ذلك ، إذا قررت لاحقًا أنك تريد اللعب على جهاز Chromebook أيضًا ، فيمكنك الترقية إلى إصدار Chromebook مقابل 13.00 دولارًا إضافيًا.

ولسوء الحظ ، إذا كنت تلعب Minecraft على نظام أساسي مختلف وترغب في التبديل إلى إصدار Chromebook ، فلن تتمكن من نقل عوالمك الحالية. وبالمثل ، لن يتم نقل أي مشتريات سابقة من Minecraft إلى إصدار Chromebook ، وستحتاج إلى شرائه بشكل منفصل من متجر Google Play.

بالإضافة إلى ذلك ، للوصول إلى Minecraft على Chromebook ، ستحتاج إلى حساب مايكروسوفت. إذا كنت قد لعبت الإصدار التجريبي من Minecraft على جهاز Chromebook ، فالرجاء ملاحظة أن عوالمك لن تنتقل إلى الإصدار الكامل.