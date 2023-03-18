شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم ديزنى سيضع وجهك المجسم على شخصية حركة ترون مقابل 90 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة ديزنى منتجات ترون الجديدة ويتم تخصيص شخصيات الحركة باستخدام برنامج Tron Identity الخاص بـ park's لعرض وجهك الممسوح ضوئيًا على شاشة LCD مخفية خلف قناع الشكل، وفقا لتقرير engadget.

وسيعمل برنامج Tron Identity على رقمنة ملامح وجه الزوار ، بما فى ذلك ستة أسطر من الحوار المسجل، وستظهر شاشة LCD على الشكل الناتج وجهك الممسوح ضوئيًا ، وسيؤدي الضغط على الزر الموجود على الصندوق إلى تشغيل الخطوط المسجلة، كما يتم تخزين هويتك المخصصة على بطاقة ذاكرة يمكنك تبديلها بألعاب ترون الأخرى التي تأمل ديزنى أن تشتريها.

وتعد أرقام الحركة المخصصة قديمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد الحديثة ، ولكن النهج الهولوغرافي يتميز بأوقات تحويل أسرع بكثير، ونظرًا لأنه لا يتطلب صب البلاستيك ، ويمكن لزوار ديزنى وورلد وضع لعبتهم في أيديهم في حوالي 16 دقيقة.

وبالمقارنة ، قد تستغرق سلسلة الصور الشخصية من Hasbro من 45 إلى 60 يومًا لشحنها إليك ، على الرغم من أنك لست مضطرًا لزيارة فلوريدا للحصول على واحدة من هؤلاء.

وإذا كنت تخطط لرحلة ديزني وورلد ، فيمكنك حجز وقت مع برنامج Tron Identity الذي يبدأ في 21 مارس، وسيكلف الرقم المخصص 90 دولارًا ، وهو ما يزيد بمقدار 30 دولارًا عن أرقام هاسبرو المخصصة (بخلاف شاشات الكريستال السائل وغير فلوريدا).