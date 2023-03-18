شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب TV يرفع الأسعار إلى 73 دولارا شهريا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد YouTube TV زيادة أخرى فى الأسعار ، من 65 دولارًا إلى 73 دولارًا، وتقول الشركة إن الأعضاء الجدد سيرون الأسعار المحدثة بدءًا من اليوم بينما سيدفع المشتركون الحاليون المزيد بدءًا من 18 أبريل.

ووفقا لتقرير engadget قال إنها الأحدث في سلسلة طويلة من ارتفاع أسعار YouTube TV قبل الزيادة الأخيرة ، وكانت قد رفعتها آخر مرة بمبلغ 15 دولارًا في يونيو 2020، وبدأت الخدمة بمبلغ 35 دولارًا فقط في عام 2017 وتضخمت بشكل تدريجى.

وفى رسالة أُرسلت هذا الصباح إلى مشتركي YouTube TV ما يلي: "نظرًا لارتفاع تكاليف المحتوى ونستمر فى الاستثمار فى جودة خدماتنا ، فإننا نقوم بتحديث سعرنا لمواصلة تقديم أفضل خدمة ممكنة لك، بالإضافة إلى ذلك يشير البريد الإلكترونى إلى أن الخدمة قد خفضت تكلفة الوظيفة الإضافية 4K Plus من 20 دولارًا إلى 10 دولارات شهريًا ، وتوجه الرسالة أيضًا المستخدمين لإلغاء اشتراكاتهم إذا دفعت الرسوم الشهرية الجديدة الأسعار خارج منطقة الراحة الخاصة بهم.

وقد ينزعج عشاق البيسبول بشكل خاص من السعر الجديد ، حيث أسقط YouTube TV شبكة MLB Network من تشكيلة الفريق الشهر الماضي بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق جديد، على الرغم من أن الشركة أبقت الباب مفتوحًا لاستعادة الخدمة في نهاية المطاف ، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أكثر من ستة أسابيع.