شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيارات الطائرة ستظهر فى أمريكا خلال عامين بقيمة 350 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة طيران في ميامي أن سيارتها الطائرة ستصل إلى السماء في غضون عامين، لكنها قد تكلفك ما يصل إلى 350 ألف دولار، وأخبر دورون ميردينجر، الرئيس التنفيذي لشركة Doroni Aerospace ، أن شركته تختبر مركبة ذات مقعدين تبدو وكأنها طائرة بدون طيار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأخذ الرحلة الناس عدة مئات من الأقدام في الهواء بسرعات تصل إلى 140 ميلاً في الساعة.

أجرت الشركة مؤخرًا أول رحلة غير مقيدة بنموذجها الأولي، لكن المسعى الناجح يعني أن نموذج طيران واسع النطاق سيكون جاهزًا في الأشهر القليلة المقبلة.

تم تعيين H1 لتكون معتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية باعتبارها طائرة خفيفة، مما يعني أنك ستحتاج فقط إلى رخصة قيادة وتدريب لمدة 20 ساعة.

شاركت الشركة في بيان، "نتوقع أن نبدأ بيع وتأجير 22 وحدة في عامنا الثالث و 722 وحدة بحلول عامنا الخامس، ونتوقع أن تنتج Doroni H1 eVTOL إيرادات".

تحتوي السيارة الطائرة على مجموعتين من الأجنحة مع مراوح كبيرة أنبوبي، وحمولة 500 رطل، وعجلات، والتي قالت الشركة إنها تجعلها تبدو وكأنها طائرة بدون طيار تحوم.

تحتوى Doroni H1 على ثلاث حركات من المحاور، ومن المتوقع أن يصل مدى H1 إلى 60 ميلاً ويمكن شحنه في المرآب، وقال ميردينجر، إن البطارية تشحن من 20 إلى 80% في حوالي 20 دقيقة.

وأوضحت الشركة: "لقد صممنا وبنينا واختبرنا ونجحنا في رفع نموذج أولي كامل الحجم يبلغ وزنه 643 رطلاً، وهو النموذج الأولي لـ X8 eVTOL".