شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع بايت دانس يخضع للتحقيق بسبب مراقبته للصحفيين الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ديسمبر أكدت ByteDance أنها فصلت أربعة موظفين استخدموا TikTok للتجسس على مواقع اثنين من الصحفيين، وتفيد فوربس الآن بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل كانا يحققان فى الحادث، وفقا لتقرير engadget.

وتأتى أخبار التحقيق فى وقت تواجه فيه ByteDance ضغوطًا متزايدة على بيع حصتها فى TikTok، وأكدت الشركة أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن TikTok ستواجه حظرًا محتملاً في الولايات المتحدة إذا لم تفصل ByteDance نفسها عن تطبيق الفيديو.

وأثار منتقدو TikTok فى الكونجرس سابقًا أسئلة حول أساليب المراقبة الخاصة بالتطبيق ، لا سيما في ضوء اعتراف ByteDance بأن الموظفين قد تمكنوا من الوصول بشكل غير لائق إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين ، وتلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل حيث أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى أيضًا مقابلات متعلقة بالموضوع ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاثنان جزءًا من نفس التحقيق.

وقال متحدث باسم ByteDance في بيان: "لقد نددنا بشدة بأفعال الأفراد الذين ثبت تورطهم ، ولم يعودوا يعملون في ByteDance، ولا يزال تحقيقنا الداخلى مستمراً وسوف نتعاون مع أى تحقيقات رسمية عندما تحضر إلينا ".