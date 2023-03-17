شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الفيدرالية تسعى الحصول على خدمة من الأقمار الصناعية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في إعداد الإطار القانوني الذي من شأنه أن يسمح للشركات بتقديم خدمة الأقمار الصناعية مباشرة إلى الهواتف المحمولة ، مثل SpaceX و T-Mobile و AST Spacemobile و Lynk التي تحاول القيام بها ، وفقا لتقرير theverge.

وقد تبنت اليوم إشعارًا بوضع القواعد المقترحة يوضح كيفية حصول الشركات على التراخيص المناسبة ، وما هو الطيف الذي يمكنهم استخدامه ، و "عمليات واضحة وشفافة" للجهة التنظيمية لدعم جهودها.

وينصب التركيز الرئيسي للاقتراح على شركات الأقمار الصناعية التي تخطط للعمل مع شركات الاتصالات الخلوية الحالية ، واستخدام أجزاء من الطيف مخصصة تقليديًا لمعايير مثل 5G.

وتتمثل فائدة هذا النهج في أنه يسمح للهواتف بالتحدث إلى الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية - وقد وعدت T-Mobile بالفعل أنها ستستخدم أقمار SpaceX للسماح للأشخاص بإرسال رسائل نصية من المناطق التي لا توجد بها تغطية.

رؤية FCC للمستقبل طموحة وتأمل في "مستقبل شبكة واحدة" ، وفقًا لبيان صادر عن رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل ، حيث سترتد الأجهزة بين استخدام إشارات من الأبراج الخلوية والأقمار الصناعية دون أن يلاحظ المستخدم، ولن نحتاج إلى التفكير في أي شبكة وأين وما هي الخدمات المتاحة، وستعمل الاتصالات فقط في كل مكان ، وطوال الوقت ، "كما تقول.

ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة التي تحاول لجنة الاتصالات الفيدرالية معالجتها، ويقول بيانها الصحفي إنها تسعى للحصول على تعليق حول كيفية عمل أنظمة مثل 911 وتنبيهات الطوارئ عندما يكون شخص ما متصلاً بقمر صناعي و "ما إذا كان يمكن توسيع إطار العمل ليشمل نطاقات ومواقع وتطبيقات أخرى قد تدعمها مثل هذه التعاونات."

وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على جعل الأقمار الصناعية تتحدث مباشرة إلى الهواتف، نظرًا لأن شركات مثل AST Spacemobile و Lynk كانت تختبر أنظمتها من الأقمار الصناعية إلى الهاتف ، فقد منحها المنظم تراخيص تجريبية ، بالإضافة إلى موافقات لنشر أقمارها الصناعية .

ومع ذلك ، على مدار العامين الماضيين كان نهجها مجزئا ، وكان هناك دائمًا شعور بأن الهيئة التنظيمية يجب أن تضع بالفعل قواعد محددة لكيفية استخدام الشركات للطيف الناقل وما لا يمكنها ذلك.

وكافحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتمرير لوائح حزبية طموحة مثل حيادية الشبكة في وضعها الحالي، ووصلت اللجنة إلى طريق مسدود سياسيًا ، مع عضوين جمهوريين وعضوين ديمقراطيين ، وتبخرت الآمال في إصلاح ذلك في أي وقت قريبًا عندما سحبت جيجي سون ترشيحها ، مشيرة إلى "الهجمات القاسية وغير النزيهة والقاسية" على مدى الأشهر الـ 16 الماضية.

ومع ذلك ، في اجتماعهم اليوم ، وافق جميع المفوضين على إشعار وضع القواعد المقترحة، كما أصدروا جميعًا بيانات متوهجة نسبيًا حول هذا الموضوع. بالطبع ، هناك الكثير مما يجب أن يحدث بين الحين والآخر ، وقد يكون التعليق العام مثيرًا للجدل (كانت AST و AT&T تحثان لجنة الاتصالات الفيدرالية على إجراء تغييرات قبل تمرير إشعار وضع القواعد المقترحة). من المحتمل أن يبدأ الشجار عندما يحين وقت كتابة القاعدة النهائية ، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن هناك بعض التقدم إلى الأمام.