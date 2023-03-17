شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تقدم سبيس إكس تجارب علمية لاكتشاف أصول الحياة على الارض؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تبدأ سبيس إكس جولة جديدة من التجارب العلمية فى بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية ، وفقا لتقرير space.

وفى مهمتها التجارية السابعة والعشرين لإعادة الإمداد (CRS-27) سلمت SpaceX جولة جديدة من العلوم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وشهدت المهمة إطلاق SpaceX Cargo Dragon الثلاثاء الماضى فوق صاروخ Falcon 9 من Launch Complex-39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ويحمل CRS-27 آلاف الأوراق من البحث وإمدادات الصيانة وضرورات الطاقم لأفراد طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية.

وتشمل التجارب المحددة في الفضاء ما يلي: دراستان لرقائق الأنسجة، وعرض توضيحى لأجهزة الكاميرا التي تم إنشاؤها في المدرسة الثانوية ، وتحقيق في امتصاص ثاني أكسيد الكربون أكثر كفاءة ، ودراسة تفحص الأسطح المختلفة لمضادات الميكروبات ، وتجربة يمكن أن تلقي الضوء على أصول الحياة على الأرض .

وفي حجم محرك الإبهام الكبير ، تحتوي رقائق الأنسجة على أجزاء حية من أنسجة القلب المصممة والمعلقة في مصفوفة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها لاختبار الاستجابات للمنبهات المختلفة في الجاذبية الصغرى مثل الأدوية والتغيرات الجينية وعوامل الإجهاد الأخرى.

وتعتبر شريحتا الأنسجة الأخيرتان جزءًا من برنامج مستمر بين المركز الوطني للعلوم الانتقالية والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية وسيتم استخدامهما في الدراسات البحثية لـ Cardinal Heart 2.0 و Engineered Heart Tissues-2.

ووفقا لوكالة ناسا ، أكد سلف أول تلك التجارب فرضيات أن الجاذبية الصغرى يمكن أن يكون لها تأثير ضار على أنسجة القلب، ويوفر Cardinal Heart 2.0 للباحثين فرصة لاختبار استجابة أنسجة القلب للأدوية الوقائية في الفضاء، والتي من المحتمل أن تكون قادرة على علاج أمراض القلب الأخرى للأشخاص على الأرض.

وستختبر أيضًا أنسجة القلب المهندسة العلاجات اللازمة لمنع الآثار السلبية للجاذبية الصغرى على القلب، وتبحث هذه التجربة في أوجه التشابه بين استجابة نظام القلب والأوعية الدموية في المدار الأرضي المنخفض (LEO) وأمراض القلب المرتبطة بالعمر، ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه النتائج إلى طرق لمنع هذا النوع من التسوس قبل أن يبدأ.